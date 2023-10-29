Еще одна перестрелка произошла в Хеллоуин на вечеринке в США Один человек погиб, еще восемь ранены при стрельбе на вечеринке в Индианаполисе

Фото: Социальные сети

Неизвестные открыли стрельбу на вечеринке по случаю Хеллоуина в американском городе Индианаполис (штат Индиана), сообщает портал FOX59. Отмечается, что ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет, позже одна девушка скончалась в результате кровопотери.

Состояние пострадавших не критическое, их жизням ничего не угрожает. Полиция произвела задержания по делу о стрельбе, однако пока никто не арестован.

Это второй случай стрельбы на праздничных Хеллоуин-вечеринках в США за прошедшую ночь. Так, огонь открыли на костюмированном мероприятии в Тампе (штат Флорида). По последним данным, двое погибли, еще около 18 человек ранены.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, что участники вечеринки разговаривают на улице, в этот момент звучат выстрелы. Собравшиеся в панике начали разбегаться. По предварительной версии, стрельбе предшествовала ссора между двумя группами людей. Огонь вели по меньшей мере два человека. Один из подозреваемых сам сдался сотрудникам полиции.

До этого 26 октября в американском городе Льюистон (штат Мэн) мужчина открыл огонь по посетителям местного бара и боулинга, а затем скрылся. По данным полиции, стрельба велась в трех разных точках города. Из-за действий стрелка погибли не менее 22 человек и ранены порядка 60. Автомобиль подозреваемого нашли в соседнем городе Лисбоне.

Личность преступника установили по камерам видеонаблюдения. Его поисками занимались сотни полицейских. В итоге Карда обнаружили мертвым. Предварительно, мужчина совершил суицид.