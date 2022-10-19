Еще один миллиардер из США призвал Украину оставить Крым России Миллиардер Экман считает, что Киев должен оставить Крым России и отказаться от НАТО

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билл Экман

Миллиардер и инвестор из США Билл Экман заявил, что знает, как урегулировать конфликт на Украине. Киев должен пойти на уступки России, отметил он в Twitter.

До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году, — считает миллиардер.

По его словам, Киеву также не следует вступать в НАТО. В этом он видит «реальный путь к миру». Пока же, как отметил Экман, «с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет».

Ранее миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Также предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.