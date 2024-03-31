Еще один корабль врезался в мост в США Баржа врезалась в мост в Оклахоме

Фото: IMAGO/mpi34/Global Look Press

Корабль вновь врезался в мост в США, передает NBC. На этот раз баржа столкнулась с опорной конструкцией в Оклахоме. Сообщений о пострадавших не поступало.

Уточняется, что в момент инцидента на мосту находились автомобили. Инженеры уже осмотрели конструкцию и пришли к выводу, что ее можно восстановить. Telegram-канал РЕН-ТВ опубликовал кадры с места событий.

Ранее аналогичный случай произошел в ночь на 26 марта в 01:30 (08:30 мск) в штате Мэриленд. Причиной разрушения переправы стало столкновение с ней сингапурского контейнеровоза «Дали». Он в результате аварии загорелся и затонул. В Сети появились кадры с места ЧП.

Губернатор штата Вес Мур рассказал, что корпус судна получил повреждения при столкновении с мостом, но сохранил целостность. При этом после обрушения моста из реки Патапско были спасены два человека и еще шестеро пропали без вести. В спасательно-поисковых работах на месте происшествия задействованы 377 человек. Туда также стали прибывать большегрузные краны, с помощью которых будут убирать секции моста общим весом три-четыре тысячи тонн.

Кроме того, власти Мэриленда ввели режим чрезвычайного положения в связи с большим количеством пострадавших из-за обрушения моста в городе Балтимор. Мур уточнил, что для ликвидации последствий происшествия задействованы федеральные ресурсы из администрации президента.