Еще один кандидат вышел из президентской гонки в США Губернатор Флориды Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис, объявил о своем решении прекратить участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США, которые намечены на ноябрь 2024 года. В своем аккаунте в Twitter (X) он написал, что не смогу увидеть путь к победе.

Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании, — написал Десантис.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Вивек Рамасвами, о доверии к которому ранее заявил миллиардер Илон Маск, намерен отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке в США. Политик собирается поддержать экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы государства — он должен объявить это на мероприятии в Айове.

Ранее данные опросов телеканала CBS News и компании YouGov показали, что Дональд Трамп со значительным отрывом вырвался в лидеры среди потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской партии. По их данным, политик заручился рекордной поддержкой избирателей в 69%. До этого, в ноябре 2023 года, на праймериз за Трампа были готовы проголосовать 61%.