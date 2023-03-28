Еще один грузовой поезд сошел с рельсов в США

Фото: San Bernardino County Fire / Twitter

Пожарно-спасательная служба в городе Сан-Бернардино штата Калифорния сообщила на официальной странице в Twitter, что грузовой поезд сошел с рельсов в округе. Отмечается, что в результате ЧП столкнулись два локомотива и 53 вагона с железной рудой. По информации экстренных служб, в результате столкновения никто не пострадал.

Незначительной утечкой топлива занимаются специалисты по работе с опасными веществами. Угрозы населению и окружающей среде нет, — сказано в публикации.

Представители ведомства уточнили, что возгорания не произошло.

Ранее в американском штате Северная Дакота сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы. Инцидент произошел в округе Ричленд рядом с населенным пунктом Уиндмер. По данным местных властей, всего с рельсов сошел 31 вагон.

В феврале грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. Происшествие получило название «Чернобыль в Огайо». В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии влаcти провели эвакуацию местных жителей, однако спустя несколько дней им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата тогда заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.