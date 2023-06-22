Еще два судна прибыли в зону спасательной операции пропавшего батискафа

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще два судна прибыли в зону спасательной операции для поиска пропавшего в Атлантике батискафа «Титан», сообщила Береговая охрана США в Twitter. Сотрудники спасательной службы добавили, что поиски пропавшего подводного аппарата будут проходить в течение всего дня, о планах прекращения операции сообщений не было.

Суда Ann Harvey и Horizon Arctic прибыли на место происшествия и проводят поисковую операцию, — написали спасатели.

Отмечается, что судно Horizon Arctic спустило под воду глубоководный аппарат на дистанционном управлении.

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По информации Sky News всего к поискам привлечены 10 судов.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились. По мнению экспертов, продлить кислород экипажу в теории могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений. Участники спасательной операции отмечают, что любые мероприятия на такой глубине занимают как минимум несколько недель. В случае если батискаф обнаружат прямо сейчас, на его поднятие уйдет не менее двух часов.

Инвестор компании OceanGate Аарон Ньюман ранее рассказал, что «Титан» спроектирован таким образом, что должен автоматически возвращаться на поверхность через 24 часа после погружения. По его словам, всего предусмотрено четыре варианта действий, чтобы сбросить балласт в виде тяжелых грузов, в том числе путем раскачивания судна.