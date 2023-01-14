У Байдена дома нашли ещё шесть страниц секретных документов В частном доме Байдена нашли ещё шесть страниц документов с пометкой «секретно»

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Ещё шесть страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне. Об этом сообщил в субботу, 14 января, специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Саубер, чьи слова в своем Twitter опубликовал журналист издания The Hill Бретт Сэмюэлс.

Поскольку у меня есть доступ к секретной информации, я направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. Когда я передавал ее сопровождающим меня сотрудникам Минюста, еще пять страниц с пометкой «секретно» были обнаружены в числе прилагающихся материалов, [то есть] всего шесть страниц, — цитирует журналист Саубера.

Ранее канал CBS News сообщал, что число секретных документов, которые были обнаружены у президента США Джо Байдена, составляет около 20. Опрошенные изданием The Hill члены Демократической партии предположили, что эта ситуация может негативно сказаться на грядущей предвыборной кампании Байдена. По их словам, республиканцы будут активно обращаться к этой президентской ошибке, выступая против его переизбрания.