Ядерное оружие используется в качестве рычага давления, что несправедливо. Необходимо либо запретить его, либо сделать доступным для всех стран, считает президент Турции Реджеп Эрдоган.
Сегодня перед нами стоят проблемы несправедливости. Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет. Его надо или запретить всем, или разрешить всем, — уверен лидер.
Политик также заявил, что «мир больше пяти стран» (постоянных членов Совбеза Организации Объединённых Наций) и пора изменить данный подход, пишет
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противостоять усилению угрозы баллистических ракет. По словам политика, для этого в краткосрочной перспективе необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Как ранее писал News.ru, американский посол в РФ Джон Хантсман считает, что Россия и Соединённые Штаты смогут договориться о продлении СНВ-3. Он также отметил, что нельзя говорить о начале нового этапа гонки вооружений после выхода США из ДРСМД.