«Эра женской политики»: Бутина предрекла участие Иванки Трамп в выборах США Бутина предрекла участие Иванки Трамп в президентской гонке США 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Депутат Госдумы Мария Бутина предрекла участие дочери экс-президента США Дональда Трампа Иванки в президентских выборах Соединенных Штатов, которые пройдут в 2024 году. По словам парламентария, в американском обществе наступает «эра женской политики». В своем Telegram-канале она назвала трех возможных кандидатов на роль будущей главы США: в список Бутиной попали вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, главный противник Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также дочь и старший советник бывшего президента Иванка Трамп.

В принципе, женский электорат могла бы получить Хилари Клинтон, но, увы, ее фигура была токсичнa.<...> Вице-президент Камала Харрис провалила тему мигрантов, при ней разразился скандал с антигуманными лагерями для тех, ради кого снесли построенную Трампом стену на границе с Мексикой. Так что — Камала — минус. Иванка Трамп была бы чудесным вариантом на пост кандидата в президенты США в 2024 году, — заявила Бутина.

По словам парламентария, ранее в Вашингтоне ходили разговоры о «большом будущем» в политической карьере Иванки Трамп. По ее мнению, дочь экс-президента обладает целым рядом преимуществ: «звучная фамилия», которая известна электорату республиканцев-сторонников Трампа, свобода от юридических разбирательств касательно законности электоральной системы и выдающиеся внешние данные.

Иванка прекрасно вписывается в любимый американцами эталон красоты — «американ блонд», скреплена брачными узами с еврейскими семьями (тут тебе и деньги и традиционный электорат демократов), не замарана контактами с оружейным лобби, — написала Бутина.

Ранее старший советник бывшего президента США Дональда Трампа Иванка отвергла утверждения своего отца о фальсификации выборов главы государства 2020 года. Она подчеркнула, что согласна с заключением Министерства юстиции об отсутствии мошенничества в ходе голосования. Заявление, выводы которого полностью противоречат позиции Дональда Трампа, Иванка сделала во время публичных слушаний в комитете палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия, произошедшего в январе 2021 года.