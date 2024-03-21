Эпидемия магазинных краж в Нью-Йорке привела к разрастанию теневого рынка NYP: eBay и Facebook способствуют разрастанию эпидемии шоплифтинга в Нью-Йорке

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Волна магазинных краж в Нью-Йорке, которая ежегодно обходится торговым сетям в $4,4 млрд, формирует в городе теневую экономику с помощью крупных сервисов перепродажи товаров, сообщает The New York Post. По данным издания, большую роль в разрастании преступности играют сервис eBay и маркетплейс Facebook (деятельность в РФ запрещена).

По данным Совета по уголовному правосудию, число магазинных краж в Нью-Йорке с 2019 года выросло на 64%. В 2022 году общая сумма убытков, которые понесли магазины штата, составила $4,4 млрд.

Розничные продавцы и правоохранительные органы связывают рост магазинных краж в штате с популярностью сервисов по перепродаже товаров. По словам собеседников агентства, это приводит к разрастанию теневой экономики города.

Так, шоплифтеры воруют товары и перепродают их на платформах eBay и Facebook. Также они заполняют склады в нелегальных ломбардах. Как отмечает The New York Post, в ходе недавнего рейда в Квинсе полицейские обнаружили помещение, доверху заполненное украденными предметами.

Отмечается, что люди воруют из магазинов все: от скоропортящихся продуктов до люксовых товаров. Некоторые шоплифтеры получают «списки покупок» от преступных сетей и дилеров.

Затем дилер распространяет их [товары] через свою собственную сеть, через витрины, если они у него есть, или размещает их в интернете и продает потребителям через Facebook Marketplace, — сообщил The Post источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник Британского музея мог похитить из него около 2 тысяч предметов на общую сумму в несколько миллионов фунтов. При этом украденные ценности продавались на eBay по 40 фунтов за единицу, в то время как их реальная стоимость могла доходить до 50 тысяч фунтов.