Эпидемиолог назвал почти всю территорию США «очагом COVID-19»

https://static.news.ru/photo/537d586e-2678-11eb-80a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Почти вся территория Соединённых Штатов Америки в настоящий момент является очагом заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением выступил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм.

По состоянию на 14 ноября в Штатах с начала пандемии коронавирусом заразились 10 745 532 человека, 4 095 146 американцев смогли выздороветь, 244 364 пациента скончались.

По словам Остерхолма, в США сейчас нет конкретных очагов заражения, потому как почти вся территория страны является таким очагом.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы сократить воздействие COVID-19 на наше общество, — цитирует эпидемиолога РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Университет Джонса Хопкинса 14 ноября сообщил, что за 24 часа в США зарегистрировано не менее 160 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Если заболевание продолжит распространяться такими темпами, число заражённых превысит 11 млн в ближайшие четыре дня.