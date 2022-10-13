Энергоэксперт объяснил, почему Байден не смог договориться с ОПЕК+ Энергоэксперт Андрианов: Байден не смог договориться с ОПЕК+ из-за своей некомпетентности

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Джо Байден

Президент США Джо Байден не может организовать переговорный процесс с ОПЕК+ в свою пользу, так как в принципе некомпетентен в этой сфере, заявил в беседе с ИА SM.News доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт в области энергетики Валерий Андрианов. По его словам, Байден далек от вопросов энергетики, так как Демократическая партия США, к которой он относится, всегда выступала за идеи перехода на зеленую энергетику. Эксперт уточнил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп, который поддерживал американских нефтяников, был более компетентен в таких вопросах и умел договариваться с саудитами.

Вообще, то, что сейчас творится в мире, Европе, начинается уже в США — это результат этого энергоперехода, одним из драйверов которого была Демократическая партия США, которая всегда выступала за эти идеи. И сегодня, когда надо забыть об этом зелёном переходе и решать насущные проблемы энергообеспечения населения, Байден, естественно, плывёт. Он не способен на переговорный процесс, на какие-то прорывные решения в этой сфере. Он может только пассивно выражать своё возмущение, которое абсолютно никому не интересно, — сказал энергоэксперт.

Андрианов добавил, что бывший президент США Дональд Трамп неплохо разбирался в вопросах энергетики и умел вести переговорные процессы с саудитами. Именно поэтому Трампу удавалось обеспечить американскую сланцевую нефть неплохими ценами для сбыта.

Саудовская Аравия ранее отказала США в просьбе отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти. Вашингтон обратился с соответствующим призывом к нефтедобывающим странам Персидского залива. По данным СМИ, вместо этого королевство призвало союзников по ОПЕК утвердить сокращение производства. Принц Мухаммед сказал своим советникам, что он не готов идти на большие жертвы ради администрации Байдена.