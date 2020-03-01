https://static.news.ru/photo/d2ef0d86-5be4-11ea-afef-fa163e074e61_660.jpg Фото: CERAWeek by IHS Markit/facebook.com

Крупная энергетическая конференция CERAWeek, которая ежегодно проходит в американском Хьюстоне, отменена из-за коронавируса.

Отменяем CERAWeek 2020 года, которая должна была пройти 9–13 марта. Делаем это с глубоким разочарованием. В последние дни распространилась обеспокоенность относительно коронавируса, — приводит РИА Новости текст письма от организаторов мероприятия.

В сообщении отмечается, что в конференции должны были принять участие делегаты из 80 стран, включая глав крупнейших энергетических компаний и министров энергетики. Однако власти Соединённых Штатов ужесточили требования въезда в страну и отменили ряд мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что в США могут появиться новые погибшие в результате распространения коронавируса. В наибольшей опасности находятся те люди, у которых до заражения имелись другие проблемы со здоровьем.

Накануне стало известно о первом в стране случае смерти из-за заражения COVID-19. Погибший находился в клинике для престарелых в штате Вашингтон. Там, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Всего на территории США зарегистрировано 70 заболевших.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.