«Ему не выиграть битву со временем»: Джордж Клуни оценил состояние Байдена Джордж Клуни призвал Байдена отказаться от предвыборной кампании

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Джордж Клуни

Убежденный демократ Джордж Клуни в колонке для газеты The New York Times выступил против участия президента США Джо Байдена в предвыборной гонке. Голливудский актер подчеркнул, что единственная битва, которую он не сможет выиграть, — это битва со временем. Клуни также посетовал, что уже не тот Байден, каким он был в 2020 году.

Клуни написал, что любит Байдена как сенатора, вице-президента и президента, считает своим другом, верит в его характер и мораль. Однако для американской общественности важнее в ноябре победить Дональда Трампа, чем сохранить Байдена в списке кандидатов в президенты.

Единственная битва, которую он не может выиграть, — это битва со временем. Никто из нас не может <...>. Наши партийные лидеры должны прекратить говорить нам, что 51 миллион человек не видели того, что мы только что увидели, — подчеркнул Клуни.

Он осудил лидеров Демократической партии за игнорирование «каждого предупреждающего знака» ухудшения физического и психического здоровья Байдена и за попытки защитить его выступление на дебатах с Трампом. Актер язвительно подчеркнул, что все избиратели-демократы коллективно затаивают дыхание или убавляют громкость, когда видят, что Джо Байдену хотят задать незапланированный вопрос.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и всему миру нужно беспокоиться не о сотрудничестве России и КНДР, а о состоянии Джо Байдена. Это, по ее мнению, куда более важная проблема.