Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом уже в первом раунде

Поражением для Федора Емельяненко завершился матч в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 290 против американца Райана Бейдера, проходивший в Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля. Емельяненко проиграл в первом же раунде нокаутом.

Благодаря этой победе американец сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Для 46-летнего Федора этот бой стал последним в профессиональной карьере.

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений.

Ранее Емельяненко сообщил, что с 30 марта 2022 года не представляет Союз MMA России, а также не поддерживает действия и политику Габдуллина и Ленара Ганеева. В конце прошлого года спортсмен заявил, что заинтересован в поединке против бывшего чемпиона мира по боксу в четырёх весовых категориях Роя Джонса — младшего.

В прошлом году бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет организовать бой Федору Емельяненко. Нурмагомедов уточнил, что поединок может состояться в лиге Eagle FC.

23 октября Емельяненко победил в Москве Тимоти Джонсона. Тогда он заявил, что по действующему контракту с Bellator ему осталось провести ещё один поединок. Емельяненко хотел бы, чтобы российская публика увидела ещё один бой с его участием.