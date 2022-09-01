Элиту спецназа США обвинили в потреблении стимуляторов BI: кандидаты в «морские котики» США принимают стимуляторы, чтобы сдать нормативы

Фото: Naval Special Warfare Command / Соцсети

Обозреватель Business Insider Габби Ландсверк в своей статье написала, что рекруты в спецназ ВМС США вынуждены принимать лекарственные препараты не по прямому назначению для сдачи физических нормативов и зачисления на службу. Речь идет о программе подготовки кандидатов в «морские котики» США. Журналистка отметила, что из-за физических нагрузок, а также недостатка сна у рекрутов развивается иммерсионный отек легких.

Печально известный своей жестокостью курс подготовки «морских котиков» вынуждает новобранцев прибегать к приему лекарств посреди тренировок ради достойных результатов, — заявила Ландсверк.

Она напомнила, что совсем недавно из-за попытки скрыть симптомы болезни с помощью лекарственных препаратов состояние одного из кандидатов резко ухудшилось и привело к его смерти.

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс ранее заявил, что американцы никогда не узнают о том, что Западная Украина воевала на стороне нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Как написал эксперт на своем сайте, немецкое правительство должно принять действия против самого себя за поддержку нацизма вооружениями. Он добавил, что Берлин оказывает дипломатическую поддержку украинским нацистам.