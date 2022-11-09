Экзитполы в США показали недовольство возможным вторым сроком Байдена

Фото: Dominick Sokotoff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Семь из дести опрошенных американцев негативно относятся к ситуации в стране, а также к возможному второму сроку действующего президента Джо Байдена, следует из данных экзитполов Edison Research на промежуточных выборах в конгресс, передает CNN. Отмечается, что рейтинг одобрения Байдена на этих выборах равен 45%, что почти совпадает с рейтингом одобрения предыдущего президента Дональда Трампа на промежуточных выборах 2018 года. Однако, о Трампе положительно высказалось меньше опрошенных, чем о Байдене (37% против 45%).

Многие избиратели не рассматривали свое голосование в Конгрессе как референдум о президенте — почти половина заявила, что Байден не был фактором в их голосовании, в то время как около 18% сказали, что их голос был за выражение поддержки Байдена, и около трети, что это было для выражения оппозиции к нему, — указано в сообщении канала.

9 ноября В США завершились выборы в законодательный орган страны. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты.