Инфицированных коронавирусом членов расистских экстремистских группировок призывают распространять заболевание, заражая сотрудников полиции и евреев. Об этом свидетельствуют разведданные, собранные ФБР.
Сотрудники нью-йоркского офиса Бюро разослали предупреждение местным правоохранителям.
Члены экстремистских групп поощряют друг друга в случае заражения распространять вирус с помощью телесных жидкостей и личного взаимодействия, — приводит ABC News цитату из рассылки.
В Соединённых Штатах COVID-19 выявили у сотрудника Секретной службы. В настоящий момент он находится на карантине, как и треть населения страны, писал NEWS.ru.