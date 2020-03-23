Фото: NYPD/facebook.com

Инфицированных коронавирусом членов расистских экстремистских группировок призывают распространять заболевание, заражая сотрудников полиции и евреев. Об этом свидетельствуют разведданные, собранные ФБР.

Сотрудники нью-йоркского офиса Бюро разослали предупреждение местным правоохранителям. 

Члены экстремистских групп поощряют друг друга в случае заражения распространять вирус с помощью телесных жидкостей и личного взаимодействия, — приводит ABC News цитату из рассылки.

В Соединённых Штатах COVID-19 выявили у сотрудника Секретной службы. В настоящий момент он находится на карантине, как и треть населения страны, писал NEWS.ru.

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