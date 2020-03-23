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Заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у сотрудника Секретной службы США. Он находится на карантине, агентство продолжит наблюдать за состоянием его здоровья.

Ведомство провело комплексное расследование и выяснило, что за последние три недели работник не контактировал с кем-либо из своих сослуживцев или лиц, находящихся под защитой Секретной службы. Около трети населения Соединённых...