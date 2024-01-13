Эксперты забеспокоились из-за конфликта нацгвардии Техаса и пограничников WP: конфликт нагцвардии Техаса и пограничников создает опасную ситуацию

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Press

Национальная гвардия армии Техаса

Американские эксперты в области права и политики беспокоятся, что конфликт, разгоревшийся между нацгвардией Техаса и федеральными пограничниками, может привести к вооруженному столкновению, пишет газета The Washington Post. Так, по мнению профессора из университета Мейсона Ильи Сомина, возникает потенциально опасная ситуация, которая вспыхнет, если «кто-то сделает что-то глупое».

Если кто-то сделает что-то глупое, может возникнуть неприятная конфронтация, — заявил Сомин.

Эксперт по конституционному праву Стив Владек в свою очередь добавил, что происходящее должно «пугать до смерти». По его словам, это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством. Политолог Кэл Джиллсон при этом отметил, что губернатор Техаса является республиканцем и действует в соответствии со своими убеждениями, которые предполагают защиту национальных интересов.

Ранее сообщалось, что нацгвардия взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудников пограничной службы при этом был заблокирован. Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.