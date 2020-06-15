Эксперты предрекли США увеличение жертв коронавируса вдвое

https://static.news.ru/photo/69bb3ac4-af63-11ea-99b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Brendan Mackie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв коронавируса в США к октябрю текущего года может достичь 201 тысячи. Такой прогноз сделали сотрудники Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.

Специалисты университета создали модель, по которой и вычислили, сколько человек в Штатах умрёт от инфекции, пишет РИА Новости. На данный момент в США умерли от болезни 116 тыс. человек, заразились — 2,1 млн пациентов.

Пик ежедневной смертности пришёлся в Штатах на 16 апреля. В тот день умерли от вируса нового типа 2287 человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 7,9 млн человек, более 433 тысячи умерли, более 3,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 094 069 человек, на втором Бразилия — 867624. Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 15 июня в России — 537210 случаев коронавирусной инфекции (+8246 за последние сутки), 284539 выздоровели (+4489 за последние сутки). Умерли 7091 человека (+143 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 85 случаев. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 207264 (+1359 за последние сутки) заболевших, 123240 выздоровели (+1549 за последние сутки), 3334 умерли (+53 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю предположил, что за вспышкой коронавирусной инфекции на пекинском рынке «Синьфади» стоит более заразный штамм вируса SARS-CoV-2. По словам учёного, скорость распространения инфекции в Пекине оказалась сопоставима с тем, что случилось в Ухани полгода назад — «полученные результаты стали неожиданностью».