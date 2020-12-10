Эксперты FDA рекомендовали применение вакцины Pfizer в США

https://static.news.ru/photo/60d9a600-3b88-11eb-8704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Экспертный совет при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовал одобрить применение вакцины совместной разработки Pfizer и BioNTech для иммунизации населения Соединённых Штатов.

17 экспертов из 22 заявили, что достоинства препарата значительно превышают его недостатки, четверо специалистов проголосовали против одобрения вакцины, пишет РИА Новости.

Рекомендация совета экспертов даёт зелёный свет FDA для официального одобрения препарата Pfizer для начала массовой вакцинации в стране. Подобное разрешение может появиться уже 11 декабря.

Ранее в FDA уже подтверждали, что эффективность вакцины Pfizer держится на уровне 95% для тех, кто ещё не болел COVID-19, и 94% — для переболевших.

Как писал NEWS.ru, руководитель российского НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что разработанная Pfizet и BioNTech вакцина от коронавируса может иметь серьёзное противопоказание. По его мнению, РНК-содержащий препарат может быть неприменим для людей, страдающих аллергическими заболеваниями.