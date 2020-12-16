Эксперты FDA рекомендовали к одобрению вакцину от COVID-19 Moderna в США

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Профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. За проголосовали 20 экспертов, один воздержался.

Как передаёт ТАСС, комитет рекомендовал руководству регулятора разрешить использовать вакцину по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Эксперты FDA заявили, что преимущества вакцины от Moderna перевешивают недостатки. По их данным, препарат даёт 94% защиты от COVID-19.

6 декабря президент Дональд Трамп объявил о начале вакцинации населения против COVID-19. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента.

Руководитель Moderna Стефан Бансель заявил, что США не являются основным рынком для их вакцины. По его словам, компания располагает достаточными мощностями для обеспечения стран Европейского союза гораздо большим числом доз вакцины от коронавирусной инфекции, чем заказанные 80 млн. Он отметил, что фирма может поставить ЕС 300 млн доз препарата.

Как сообщалось, Европейское агентство по лекарственным препаратам примет решение по вакцине от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna 6 января 2021 года.

Moderna 17 декабря с опережением сроков представила последний пакет документов, необходимый для оценки. В нём содержатся данные, касающиеся производства препарата для европейского рынка, писал NEWS.ru.