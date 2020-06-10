Эксперт: технических причин для возобновления ядерных испытаний в США нет

https://static.news.ru/photo/63f16cf4-ab89-11ea-aa53-fa163e074e61_660.jpg Фрэнк Клотц Фото: Twitter

Экс-руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Клотц заявил, что у Соединённых Штатов нет технической необходимости проводить ядерные испытания. Он добавил, что опасается политических причин для возобновления испытаний.

Технических причин нет. Если же есть политические причины или соображения относительно проведения испытаний, то я опасаюсь последствий. <...> Это была бы просто плохая политика без каких бы то ни было хороших технических обоснований, — привели слова Фрэнка Клотца в ТАСС.

Он высказал опасения насчёт последствий запуска ядерных испытаний в США. По его словам, возобновление ядерных испытаний спровоцировало бы и другие страны — Китай, Россию, КНДР и другие.

Это бы дало зелёный свет России и Китаю на то, чтобы, возможно, выполнять более мощную оружейную программу. Это может также уменьшить вес требований к КНДР не проводить испытания. Кроме того, это может дать разрешение другим странам, в прошлом проводившим испытания, особенно в неустойчивых регионах мира, вновь приступить к такой деятельности, — пояснил Фрэнк Клотц.

Как писал NEWS.ru ранее, в Минобороны США заявили, что готовы провести ядерные испытания в очень сжатые сроки, если на то поступит соответствующее распоряжение от американского президента. Эксперт отметил, что даже при условии ограниченных возможностей сбора данных Соединённые Штаты могут провести ядерные испытания за несколько месяцев.