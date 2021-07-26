Эксперт сравнил Байдена с советским лидером

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал слухи о проблемах с психическим здоровьем у главы Белого дома Джо Байдена. Эксперт в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что политик превращается одного из советских лидеров.

Байден превращается в Брежнева. Он тяжело болен и не в состоянии выполнять обязанности президента уже сейчас в самом начале [своего срока], — рассказал Марков.

По его словам, обязанности Байдена выполняет сформированная команда, которую политик сам создал. Теперь она выполняет за него функции президента. Марков отметил, что Байден уже сейчас не проводит регулярную политику.

Он является только формальным президентом, а не фактическим. При ухудшении состояния здоровья это не будет мешать никому, система будет работать. «Коллективный президент», сформированный за его спиной, будет продолжать работать, — отметил эксперт.

Политолог убеждён, что Байдена не будут смещать с помощью импичмента и даже, а когда он будет находится в тяжелобольном состоянии, все будут делать вид, что он выполняет функции президента, «почти как при Ельцине».

С одной стороны — это деградация американской политической системы, а с другой стороны — мы можем восхититься Байденом. Человек, переживший несколько личных трагедий, в глубочайшей старости стал лидером крупнейшего и влиятельнейшего в мире государства и чуть-чуть пытается выполнять эти обязанности, — добавил Марков.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон предрёк Байдену отставку из-за проблем с психикой. Он подчеркнул, что с момента президентской кампании говорил, что со здоровьем у политика «будет только хуже». Джексон считает, что вскоре глава Белого дома не сможет управлять страной и покинет свой пост, либо его сместят, воспользовавшись 25-й поправкой.

11 марта журналист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал слухи о смертельной болезни Байдена. Он согласился, что у главы Белого дома может быть неизлечимый недуг, а все решения за него принимает группа людей. Эрудит не сомневается, что на выборах в США понадобилась подтасовка, так как большая часть американцев никогда бы не проголосовала за «такое».