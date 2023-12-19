Военэксперт сообщил, что США создают опасное для всего мира оружие Эксперт Прохватилов: США разрабатывают оружие массового поражения на основе ИИ

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США разрабатывают оружие массового поражения на основе искусственного интеллекта, заявил URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, для этой цели Пентагон создал группу Lima, которая занимается внедрением ИИ в вооружения. Прохватилов добавил, что в подобном же направлении работает ЦРУ.

Пентагон создал группу Lima по внедрению искусственного интеллекта в вооружение, и ЦРУ тоже этим занялось. Microsoft и Google утверждают, что галлюцинации в их разработках устранить удалось, но это не так. Сообщение о том, что GPT-4 начал лениться доказывает обратное. Эти системы способны принимать собственные решения, — уточнил эксперт.

Прохватилов объяснил, что если ИИ, который управляет ракетой, решит изменить траекторию полета, то весь мир будет в опасности. Аналитик отметил, что Москва уже готовиться противостоять данной технологии. Российские ученые и военные уже ведут разработки для эффективной защиты страны и граждан, резюмировал аналитик.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что странам Запада следует опасаться российского ракетного комплекса «Авангард», поскольку один его удар способен разрушить половину континента. Он указал, что на сегодняшний день Запад ничего не может противопоставить такому оружию.

Сейчас на боевом дежурстве находятся четыре «Авангарда», которые базируются в Оренбургской области. Эксперт предположил, что такими боевыми блоками могут оснащаться и отечественные ракеты «Сармат», дальность полета которых составляет 16 тысяч километров.