Эксперт раскрыл, зачем США проводили испытания на ядерном полигоне в Неваде Американист Блохин: США используют учения на ядерном полигоне для давления на РФ

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США пытаются оказать давление на Россию и изменить ее политику, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя ядерные испытания в Неваде. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается заставить Москву прекратить СВО.

Нагнетание со стороны США в этом вопросе — попытка оказать давление на Россию и изменить ее политику. Например, вынудить Россию прекратить СВО. Они как бы говорят: Россия, остановись, прекрати свою специальную военную операцию, иначе — третья мировая война, — сказал Блохин.

Эксперт добавил, что американцы применили бы ядерное оружие, если бы знали, что не получат ответ. Он подчеркнул, что ядерная война сегодня приведет к уничтожению человечества, а дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) — ответная мера на действия Соединенных Штатов.

Испытания в Неваде наложились на отзыв ратификации России из ДВЗЯИ. Мы восстанавливаем юридическую справедливость, ведь США подписали, но не ратифицировали договор, — заявил эксперт.

США 18 октября провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. Это произошло в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В американском Министерстве энергетики отметили, что эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.