Эксперт раскрыл причины инцидента с оторвавшейся в полете дверью Boeing Эксперт Гусаров: дверь Boeing могла оторваться из-за халатности на производстве

Фото: Ntsb/National Transportation/Globall Look Press

Инцидент с оторвавшейся в полете дверью самолета Alaska Airlines связан с халатностью на производстве Boeing, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров. Он считает маловероятной версию о конструктивной недоработке модели 737 Max 9.

Конструктивную недоработку в вопросе дверей пропустить сложно, потому что самолеты испытываются, сертифицируются и так далее. Тем более тут речь идет о стандартной двери аварийного выхода. В ее конструкции нет чего-то необычного, — сказал Гусаров.

Эксперт заявил, что, скорее всего, имеет место производственный брак, а также ненадлежащий контроль. Он подчеркнул, что судно Alaska Airlines было новым, что практически исключает вариант ослабления крепежа в процессе эксплуатации — самолет использовался всего несколько месяцев.

Речь идет о том, что проблемы, и большие проблемы, есть со сборкой самолетов на заводе. <...> Конечно, тут можно вспомнить, что у Boeing уже были проблемы с этими «Максами». Но там была сложная недоработка, ее исправили, пусть и после двух авиакатастроф. <...> Здесь надо говорить о том, что самолеты просто плохо собирают. Это пример не сбоя при создании высоких технологий. Речь просто о безалаберности и халатности, — сказал он.

По мнению Гусарова, ситуация может подорвать доверие к Boeing. Он отметил, что авиакомпании не станут сразу же отказываться от самолетов производителя, однако в будущем предпочтение может быть отдано конкурентам.

Инцидент с лайнером Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines произошел ночью 6 января. После взлета у самолета выпала секция фюзеляжа, в этот момент судно находилось на высоте около пяти километров. Экипаж принял решение об экстренной посадке. Через несколько дней житель Орегона нашел оторвавшуюся дверь самолета у себя на заднем дворе.