Эксперт предупредил о сюрпризах голосования по почте в США

https://static.news.ru/photo/3d0fbb64-1e47-11eb-a0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Процесс подсчёта голосов на выборах президента США не столь важен, как итоги голосования по почте. Об этом заявил заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.

По словам политолога, «почтовое голосование», которое долго и много критиковал действующий президент США Дональд Трамп, способно удивить, поэтому скрывает в себе главную интригу выборов. Новиков пояснил, что голосование по почте гораздо чаще выбирает электорат Демократической партии, сообщает РИА Новости.

Существует довольно много моделей, при которых Трамп, скорее всего, может победить в день голосования. При этом кандидат от демократов Джо Байден опередит его при подсчёте «почтового голосования», — сказал эксперт.

Он допустил, что в этом случае может вспыхнуть политический скандал. Разбирательства, если они перейдут в суды, способны растянуть скандал на длительное время — «от нескольких дней до нескольких недель».

Это может дойти до самого высокого уровня, где Трамп заведомо смог укрепить свои позиции. У него — большинство в Верховном суде, и там у него есть весомое преимущество перед Байденом, — подчеркнул Новиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник заявил: поражение Дональда Трампа на выборах в штате Техас поставит крест на его перспективах быть переизбранным. Он добавил, что у Трампа для общего успеха немного возможностей, он должен удержать Техас и выиграть в Пенсильвании.