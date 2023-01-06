Эксперт предсказал разрыв между США и Евросоюзом

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Серьезный конфликт назревает между США и Евросоюзом из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики, заявил глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в материале для Global Times. По его словам, действия Штатов могут спровоцировать сильные антиамериканские настроения по всей Европе.

Могут быть две причины, по которым Европа будет вынуждена отделиться от США. Первая — если пост-байденовская Америка станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне. Вторая — результат американских санкций, отмена всего российского, разрушение «Северного потока — 2» и продажа США сжиженного газа по четырехкратной цене спровоцируют сильные антиамериканские настроения по всей Европе, — заявил эксперт.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что правительство Соединенных Штатов занимается «фабрикацией паники» вокруг России с целью использовать ее в качестве политического инструмента. По его словам, Белый дом использует термин «российская дезинформация» в отношении любого заявления для использования в качестве цензуры.

США не будут передавать Украине танки Abrams из-за возможных поломок, которые потребуют квалифицированного персонала. Также, по словам представителя офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена, танки данной модели весят 55 тонн, из-за чего потребляют большое количество топлива.