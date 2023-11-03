Эксперт предрек БРИКС увеличение влияния до небывалых размеров Экономист Салливан: БРИКС может стать влиятельнее западных организаций

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в скором времени может стать более влиятельным, чем западные объединения подобного типа, считает бывший советник по вопросам экономики при Белом доме Джо Салливан. По его словам, этому будет способствовать привлечение в организацию новых стран, передает Foreign Policy.

В XXI веке незападные экономические блоки, такие как БРИКС+, могут стать более влиятельными, чем западные организации. <...> Если ОПЕК играл важную роль в XX веке, то БРИКС+ будет еще более мощным в XXI веке, — заявил Салливан.

Если к объединению присоединятся Саудовская Аравия и Иран, то позиции БРИКС существенно усилятся на сырьевом рынке, добавил он. Участие Египта и Эфиопии гарантирует еще больший взлет, так как эти страны огибают «ключевую артерию международной экономики» — Суэцкий канал.

По словам эксперта, вместе с тем существует небольшая вероятность, что Индия и Китай не смогут взаимодействовать в рамках БРИКС. При этом Иран и Ирак когда-то смогли договориться об энергетической политике в ОПЕК, поэтому возможно все, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в ближайшие два года к БРИКС также может присоединиться Индонезия. По словам президента республики Джоко Видодо, правительство страны ожидает подходящего момента для принятия данного решения.