https://static.news.ru/photo/e4be994e-690b-11ea-9924-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп обеспечил себе формальную возможность переизбраться на второй срок по итогам праймериз. Политика поддержали рядовые американцы, что является очень важным для него. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.

У Трампа не было никаких реальных конкурентов. Вопрос для Трампа стоял в другом: какое количество республиканцев придёт и выскажет свой «одобрямс». И Трамп сумел собрать 11 миллионов голосов, — заявил Васильев в эфире радио Sputnik.

По его словам, такая поддержка республиканцами Дональда Трампа может быть связана с процессом импичмента или с эпидемией коронавируса, который испытывает страну и её власти на прочность.

Как бы то ни было, рядовые республиканцы Трампа поддержали, и это очень важно для него, — считает эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидатура действующего американского лидера была поддержана 1301 делегатом, при необходимости в 1276 голосов для выдвижения на пост главы государства. Сообщается, что выдвижение будет запланировано на съезде, который должен пройти в августе 2020 года.

Основными конкурентами Трампа от Демократической партии на праймериз являются бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.