Эксперт назвал три главные угрозы для США в 2023 году

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

В 2023 году перед США стоят три главные внешнеполитические угрозы, заявил директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в интервью изданию The Hill. Первая угроза — это возможная война между Штатами и Россией или Китаем, а может и обеими странами одновременно.

На второе место Пол Старс поставил сразу пять регионов, где ситуация может привести к применению ядерного оружия. Это корейский полуостров, столкновение между Израилем и Ираном, война между Индией и Пакистаном, американо-китайская конфронтация в Южно-Китайском море и пограничные стычки с участием Китая и Индии.

Третьей угрозой для США эксперт назвал распространение ядерного оружия и изменение климата.

Согласно новому исследованию американского издания US News and World Report, Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира. Она заняла третье место после США и Китая. В материале издания отметили, что Россия является одной из крупнейших экономик благодаря добыче нефти и газа.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Германии ждут сигнала от президента США Джо Байдена о передаче Киеву танков Leopard-2. Он добавил, что решение о новых поставках танков и самолетов будет принято совместно. По его словам, Германия способна оказать помощь Киеву «в режиме реального времени».