Эксперт назвал причину уступки США по СП-2

Причины уступок США по «Северному потоку — 2» кроются в различии приоритетов администрации Джо Байдена в отношениях с европейскими союзниками по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом. Такое мнение Lenta.ru высказал научный сотрудник Института политических наук Лёвен-Европа и эксперт международного клуба «Валдай» Данила Бочкарёв.

Эксперт считает , что цель американской политики менялась в зависимости от администрации Вашингтона, от ветвей власти и конкретных заинтересованных лиц в политических кругах. Бочкарёв также уверен, что сделка США с Германией не приведёт к разладу между Берлином и странами Восточной Европы, активно выступавшими против строительства газопровода.

У них есть много общих интересов и общих вызовов, на которые надо отвечать. Разногласия по одному вопросу вряд ли приведут к расколу, — считает он.

Как сообщалось, США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступали Украина и ряд европейских стран.

Ранее стало известно, что 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по теме «Северного потока — 2». По этому соглашению Берлин будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. США и Германия выделят Украине финансовую поддержку на диверсификацию энергетических ресурсов. Также в соглашении сказано, что Берлин будет выступать за санкции в отношении Москвы, если российские власти начнут давить на другие страны, используя энергоресурсы.