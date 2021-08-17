Политолог назвал лживым выступление Байдена по Афганистану

Президент США Джо Байден лжёт, когда говорит про то, что в планах Белого дома не было построения нового государства в Афганистане. Такое мнение в беседе с «360» высказал директор Института политических исследований, член Общественной палаты Сергей Марков.

По словам эксперта, перед руководством США стояла именно задача построить в Афганистане новое государство, поскольку инфраструктуру террора в республике разрушили при участии России ещё в первые полгода военной операции. По мнению Маркова, последние 20 лет американцы как раз и занимались построением там нации.

Политолог считает , что американские власти должны признать, что у них в Афганистане ничего не получилось

Ранее во время выступления в Белом доме Байден сказал, что американские военные достигли цели США в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация). Он считает, что теперь Штаты должны бороться с террористами в других странах, а дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями. Президент также отметил, что лучшего момента для вывода американских войск из Афганистана, чем сейчас, за 20 лет не было.