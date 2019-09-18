Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли сообщил о некоем «море Азимова» в своей статье, посвящённой мерам обеспечения свободы судоходства.
Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни, — написал он.
В качестве примера Блэкли внезапно сослался на недавние события в Персидском заливе и «море Азимова» (Sea of Asimov), которые продемонстрировали необходимость военно-морской мощи и навыков по нахождению и уничтожению мин.
При этом эксперт, получивший образование в военно-морской академии США, не уточнил, где находится «море Азимова» и какие события там произошли.
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