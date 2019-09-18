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Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли сообщил о некоем «море Азимова» в своей статье, посвящённой мерам обеспечения свободы судоходства.

Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни, — написал он.

В качестве примера Блэкли внезапно сослался на недавние события в Персидском заливе и «море Азимова» (Sea of Asimov), которые продемонстрировали необходимость военно-морской мощи и навыков по нахождению и уничтожению мин.

При этом эксперт, получивший образование в военно-морской академии США, не уточнил, где находится «море Азимова» и какие события там произошли.

Как отмечает РИА Новости , он мог просто ошибиться, назвав так Азовское море (Sea of Azov).

Ранее News.ru писал о том, что председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что НАТО теряет военное превосходство над Россией. По его мнению, Россия является главным конкурентом НАТО в военной сфере, поэтому весной текущего года главы оборонных ведомств Североатлантического альянса приняли новую стратегию по сдерживанию Москвы.