Эксперт: демократы США вынудили Сандерса выйти из президентской гонки

https://static.news.ru/photo/b5798234-7a72-11ea-ad27-fa163e074e61_660.jpg Берни Сандерс Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выход из президентской гонки в США кандидата от Демократической партии Берни Сандерса произошло из-за того, что руководство партии изначально не поддерживало его левые взгляды, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

По его словам, Сандерс является для Соединённых Штатов «слишком левым радикалом».

Он обещает национализацию, различные социальные программы. Он совсем не вписывается в привычный для многих политический пейзаж Америки, хотя у него есть свой электорат, — пояснил эксперт.

Гарбузов отметил, что изначально тактика демократов подразумевала оттеснение Сандерса и «толкание вперёд» другого представителя партии Джо Байдена, который является «ставленником верхушки демократов и прожжённым бюрократом». После выбывания Сандерса он стал единственным претендентом на роль кандидата от демократов, однако, подчеркнул эксперт, пока сложно говорить, насколько раннее выдвижение могло бы поспособствовать его победе.

В ситуацию вмешался коронавирус. В январе никто не предполагал, что сейчас будет такая обстановка, а президент США Дональд Трамп хвастался своими экономическими успехами, которые сегодня сведены к нулю, — заявил Гарбузов.

Он считает, что сейчас всё зависит от поведения американского президента и его администрации в этой критической ситуации — если граждане будут воспринимать его лидера нации, который борется за её спасение, то «будет один результат». Если к нему будут относиться как к человеку, который «ничего не делает и просто занимается демагогией», то его шансы упадут, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп прокомментировал выход сенатора Берни Сандерса из президентской гонки, предложив его сторонникам вступить в Республиканскую партию. По словам Трампа, руководители демократов желали провала Сандерса, а ранее покинувшая кампанию Элизабет Уоррен оттянула голоса политика в праймериз супервторника.