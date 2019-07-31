https://static.news.ru/photo/508c7340-b3a8-11e9-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Press

Тела трёх туристов из Германии были обнаружены у ледника Вальдес на Аляске. Трупы обнаружила экскурсионная группа во главе с гидом-каякером.

По предварительной информации, супружеская пара и мужчина направились на туристическую прогулку на надувном каноэ, однако лодка лопнула. Одно тело находилось на льдине, два других — в воде, передаёт Anchorage Daily News .

Ранее News.ru писал, что три человека пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.