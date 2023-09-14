Экс-звезда НФЛ устроил скандал из-за розетки в самолете Полиция арестовала экс-звезду НФЛ Джонса за дебош в самолете из-за розетки

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Адам Джонс

Экс-звезда Национальной футбольной лиги (турнир по американскому футболу) Адам «Pacman» Джонс устроил скандал из-за неработающей розетки под сиденьем, сообщает портал TMZ. Из-за поведения спортсмена капитан судна принял решение вернуть борт к выходу на посадку, где Джонса уже ожидали полицейские.

Находясь в салоне самолета, Джонс заявил, что хочет зарядить планшет и посмотреть повторы спортивных состязаний, однако ему этого не удается из-за сломанной розетки. Бортпроводницы отказались предоставить ему другое место с исправной розеткой, после чего мужчина начал скандалить. Его пытались успокоить пассажиры борта, однако тот вступил в конфликт и с ними. Те даже обвинили его в терроризме.

Впоследствии сотрудники полиции обвинили футболиста в хулиганстве. В Сети появилось видео, как «Pacman» в окружении полицейских стоит закованный в наручники.

Ранее с рейса Новосибирск — Нерюнгри высадили двух пассажиров, которые проявляли агрессию и нецензурно выражались в адрес бортпроводников и других пассажиров. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции. На дебоширов составили административный протокол о мелком хулиганстве. Из-за инцидента вылет задержался почти на 1,5 часа.