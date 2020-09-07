Экс-юрист Трампа рассказал о его готовности начать войну ради переизбрания

https://static.news.ru/photo/a0f95dfa-f1a7-11ea-8003-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп готов развязать войну ради победы на выборах главы государства. Об этом заявил его бывший адвокат Майкл Коэн.

Он не исключил, что в 2020 году «не будет мирной передачи власти».

Дональд Трамп сделает всё что угодно, чтобы победить, и я думаю, что это включает махинации с бюллетенями. Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнёт войну, чтобы не лишиться должности, — приводит его слова РИА Новости.

Коэн не раз критиковал Трампа. 8 сентября в США должна выйти его книга «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», в которой он обличает американского лидера.

В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорён судом в Нью-Йорке к трём годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. В марте 2019 года президент США сообщил, что отказал экс-адвокату в помиловании, писал NEWS.ru.

