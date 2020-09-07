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Экс-юрист Трампа рассказал о его готовности начать войну ради переизбрания

10:39, 08 сентября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп готов развязать войну ради победы на выборах главы государства. Об этом заявил его бывший адвокат Майкл Коэн.

Он не исключил, что в 2020 году «не будет мирной передачи власти».

Дональд Трамп сделает всё что угодно, чтобы победить, и я думаю, что это включает махинации с бюллетенями. Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнёт войну, чтобы не лишиться должности, — приводит его слова РИА Новости.

Коэн не раз критиковал Трампа. 8 сентября в США должна выйти его книга «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», в которой он обличает американского лидера. 

В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорён судом в Нью-Йорке к трём годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. В марте 2019 года президент США сообщил, что отказал экс-адвокату в помиловании, писал NEWS.ru.
 

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