Экс-возлюбленная Канье Уэста обвинила его в издевательствах Экс-возлюбленная Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила его в издевательствах

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эмбер Роуз

Экс-возлюбленная американского рэпера Канье Уэста модель Эмбер Роуз заявила, что артист издевался над ней в течение десяти лет, пишет Daily Mail. Также девушка обвинила исполнителя в нарциссизме.

Он издевался надо мной в течение десяти лет, — сказала Роуз.

Модель состояла в отношениях с рэпером с 2008 по 2010 год. Роуз отметила, что они с музыкантом совершенно разные люди. Себя она назвала хорошим человеком, который умеет сострадать и сопереживать. Девушка вспомнила, что, когда они с Уэстом расстались, он назвал ее проституткой. Роуз попросила оставить ее в покое и не говорить о ней.

В конце декабря Уэст опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост на иврите с извинениями перед еврейским народом за «всплеск эмоций». Этому предшествовал ряд антисемитских высказываний, которые он делал в последние годы. В частности, Уэст заявлял, что евреи должны простить Адольфа Гитлера, и сам признавался в любви к лидеру нацистской Германии.

В январе 2024 года Канье Уэст записал еще один 40-минутный ролик с извинениями за антисемитские высказывания. Музыкант планирует выпустить видео перед релизом нового альбома Vultures, который уже несколько раз переносился. По словам инсайдеров, во время съемки Уэст «бредил» и порой речь рэпера сложно было разобрать.