Экс-стратег Пентагона рассказал, как США могли бы противостоять России Экс-стратег Пентагона Холлман: США могли бы противостоять России и Китаю конвенциональным оружием

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могли бы противостоять России и Китаю с помощью конвенционального оружия, заявил бывший специалист по стратегическому планированию Пентагона Уэсли Холлман. По его словам, которые приводит РИА Новости, Соединенным Штатам важно сосредоточиться на развитии собственного военного потенциала для поставок вооружений союзникам и партнерам в западной части Тихоокеанского региона, поскольку сейчас Вашингтон имеет определенные сложности в этом направлении.

Я думаю, что мы сможем, — ответил он на вопрос о готовности США противостоять Китаю и РФ с помощью обычных вооружений.

При этом эксперт допустил некоторое снижение угрозы для США со стороны Китая на фоне спецоперации РФ на Украине. По его мнению, нынешний российский опыт заставил КНР сделать паузу, поскольку Пекин еще не готов к военному конфликту с Тайванем. Однако Холлман отметил, что долгосрочные цели китайского руководства не изменились.

Ранее эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен заявила, что США столкнулись с проблемой «разрушительной» нехватки военных. По ее словам, в этом году ВС Соединенных Штатов не достигли поставленных целей по набору новобранцев на 25%. Она также отметила, что «кризис недобора военнослужащих» может представлять еще большую угрозу для страны, чем геополитические соперники, в числе которых Иглен указала Россию, Китай, Иран и Северную Корею.