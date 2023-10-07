CBS: Маккарти отказался покидать место в Конгрессе США

Фото: Aaron Schwartz/Xinhua/Global Look Press

Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти не планирует отказываться от места в Конгрессе США, сообщает телекомпания CBS. Республиканец опроверг слухи о досрочном уходе и заявил, что намерен оставаться до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года.

Кроме того, конгрессмен собирается пойти на переизбрание в 2024 году. Ранее Маккарти был отстранен от должности спикера по итогу голосования, которое состоялось 3 октября. Сейчас его обязанности временно перешли к республиканцу Патрику Макгенри.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что Маккарти решил сложить с себя полномочия после назначения нового спикера палаты представителей, запланированного на 11 октября. По информации издания, экс-спикер планировал помочь Республиканской партии пережить непростое время, а затем уйти в отставку, чтобы больше времени проводить со своей семьей.

Как написала газета, новости о возможном уходе Маккарти вызвали панику в рядах украинских чиновников. Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что это привело бы к катастрофе, поскольку Киев таким образом превратился бы в заложника внутренней политики США.