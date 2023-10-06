Экс-спикер Маккарти может досрочно выйти из состава Конгресса США Politico: экс-спикер Маккарти планирует досрочно выйти из состава Конгресса США

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти намерен досрочно покинуть американский законодательный орган, сообщила газета Politico. По данным источников издания, Маккарти рассказал однопартийцам о своих планах после того, как большинство членов нижней палаты конгресса проголосовали за его отстранение. Текущий срок представителя 20-го округа штата Калифорния истекает в январе 2025 года.

Маккарти планирует оставаться в составе конгресса, по меньшей мере, до выборов нового спикера, назначенных на 11 октября. По информации издания, он намерен «помочь Республиканской партии сохранить равновесие» после своего отстранения от должности спикера, третьей по значимости в государственной иерархии США. После ухода из нижней палаты конгресса, Маккарти, по его собственным словам, намерен уделять больше времени семье.

Ранее палата представителей Конгресса США отправила в отставку Кевина Маккарти. Это произошло впервые в американской истории. Он был снят с поста после голосования по импичменту. Издание Politico сообщило, что отставка спикера привела к паническим настроениям среди украинских чиновников. Как утверждает депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, уход Маккарти со своей должности воспринимается на Украине как катастрофа. По ее мнению, страна оказалась заложником внутренней политики США.