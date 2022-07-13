Экс-советник Трампа признался в участии в подготовке госпереворотов Бывший советник Трампа Болтон признался в участии в подготовке госпереворотов в мире

Фото: Pavlo_bagmut/Global Look Press

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что участвовал в организации государственных переворотов в разных частях света. При этом в эфире телеканала CNN он не уточнил, о каких странах говорит.

Болтон назвал себя специалистом по госпереворотам, когда комментировал штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Журналист Джейк Таппер отметил, что для подготовки подобных шагов «не нужно обладать блестящим умом».

Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов — не здесь, но в других частях света, — я не согласен. Это требует большого количества работы, — опроверг его мысль Болтон.

При этом экс-советник Трампа считает, что события у Капитолия 2021 года нельзя считать образцом такой подготовки.

Он (Трамп) прыгал с одной идеи на другую — и в конечном счёте спустил протестующих на Капитолий. Попросил об этом, это несомненно, — подчеркнул Болтон.

Ранее стало известно, что против Трампа могут возбудить уголовное дело. Соответствующее заявление членов комитета конгресса, расследующих штурм Капитолия, попало в СМИ. Конгрессмены уверены, что улик для уголовного производства в отношении экс-главы государства достаточно.