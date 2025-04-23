Экс-советник Трампа посоветовал Украине воспринимать «советы» США всерьез Болтон считает реальной угрозу Трампа лишить Киев военной помощи

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Болтон

Киев из-за воинственной риторики рискует лишиться американской военной поддержки, заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в комментарии украинскому изданию «Общественное. Новости». При этом европейские союзники не располагают такими ресурсами, чтобы полноценно ее заменить, указал он.

Если Трамп отзовет американскую военную поддержку, что является реальной возможностью, то Украина должна рассчитывать на то, что европейцы компенсируют разницу. И хотя наши друзья в Европе хорошо справляются с риторикой, они не всегда искусны в исполнении, — сказал он.

Болтон также обратил внимание на угрозы Вашингтона выйти из переговорного процесса. По его словам, украинскому руководству следует воспринимать их всерьез.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал интересным тот факт, что европейские лидеры решили отложить встречу по урегулированию на Украине после отказа госсекретаря США Марко Рубио принимать в ней участие. По мнению парламентария, упорное стремление украинского лидера Владимира Зеленского сорвать переговоры может заставить Европу «прозреть».

До этого стало известно, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать во встрече.