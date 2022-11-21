Экс-советник Трампа: Байден не сможет бросить вызов Путину

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У США недостаточно ресурсов для военного противостояния с Россией, заявил бывший советник экс-президента Дональда Трампа, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, это не позволит нынешнему хозяин Белого дома Джо Байден бросить вызов российскому лидеру Владимиру Путину, сообщается в Telegram-канале «Путин в Telegram».

У нас живой силы недостаточно для конфронтации с Россией. И он (Байден — NEWS.ru) знает, что при определенных обстоятельствах мы получим эту конфронтацию. Русские предельно четко озвучили — они будут рассматривать любое вмешательство в свои дела, как повод для войны, — сказал полковник.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка не будет втянута в конфликт на Украине. При этом он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

19 ноября СМИ сообщали, что многие самолеты ВВС США не прошли проверку боевой готовности. Экспертная комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты и установила, что больше половины боевых машин не соответствуют предъявляемым требованиям.

Китайские СМИ, в свою очередь, сообщили, что Россия располагает оружием, которое «действительно пугает США». Речь идет об АПЛ «Борей», которая по ряду показателей превосходит американскую субмарину «Огайо» Кроме того, ракеты, которыми вооружена АПЛ, ПВО США перехватить не в состоянии.