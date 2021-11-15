Экс-советник Трампа арестован за неуважение к Конгрессу США

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон арестован за неуважение к конгрессу. Ранее он отказался явиться на слушания в нижнюю палату парламента США, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Бэннон был взят под стражу в понедельник утром и, как ожидается, предстанет перед судом во второй половине дня. 67-летнему мужчине было предъявлено обвинение в пятницу по двум пунктам обвинения — за отказ явиться для дачи показаний в конгрессе, а также за отказ предоставить документы в ответ на повестку комитета, — говорится в публикации.

В конгрессе Бэннона хотели расспросить о штурме Капитолия. Он также не стал сотрудничать со следствием. По американским законам отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке может трактоваться в суде как уголовное преступление.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что по каждому из двух пунктов обвинения Бэннону грозит от 30 дней до одного года тюрьмы и штраф от $100 до $1 тысячи.

Напомним, в январе сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы выразить несогласие с итогами прошедших в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков погибли несколько человек.

Ранее журналист Wall Street Journal Холман В. Дженкинс — младший заявил о наличии у России значительного компромата на лидеров Демократической партии США. По мнению обозревателя американской газеты, действия директора ФБР Джеймса Коми в октябре 2016 года были обусловлены желанием спасти Демпартию от того компромата, который был собран на её лидеров. Однако в ходе этого он открыл новое расследование по делу о переписке Хиллари Клинтон в бытность её госсекретарём США через общедоступную почту, чем подорвал её избирательную кампанию на пост президента страны.