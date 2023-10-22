Экс-советник Рейгана рассказал про ловушку для США на Украине Бывший советник Рейгана Бэндоу: в США готовы долго воевать на Украине

Фото: cato.org

Даг Бэндоу

Воинственные политики в Вашингтоне намерены бесконечно продолжать конфликт на Украине, поскольку опасаются потери международного авторитета собственной страны, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье, опубликованной изданием The American Conservative. По его мнению, такая «погоня за авторитетом» является ловушкой для Белого дома.

Партия войны попала в «ловушку поддержания авторитета». <...> Погоня за авторитетом <...> скорее искажает, нежели улучшает политические решения в Вашингтоне, — подчеркнул Бэндоу.

Он указал на то, что аргумент о необходимости поддерживать международный статус США является устоявшимся в ситуациях, когда вашингтонская «партия войны» начинает затяжные конфликты, не отвечающие истинным интересам народа и государства. Даже полный коллапс Украины, уверен эксперт, слишком слабо повлияет на безопасность США. Бэндоу подчеркнул, что для Москвы нет смысла воевать с США, поскольку у стран нет территориальных споров.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Общая сумма составляет около $106 млрд. Администрация США, в частности, просит конгресс выделить $61,3 млрд на поддержку Украины и сопутствующие расходы. Кроме того, на эти цели предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США, $7,5 млрд — по линии Космических сил США.