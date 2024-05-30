Экс-советник Рейгана раскрыл опасность конфискации активов РФ Экс-советник Рейгана Бэндоу: конфискация активов РФ затянет конфликт на Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конфискация замороженных активов России в пользу Украины станет опасным шагом со стороны Запада, считает бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. В своей статье для издания The American Conservative он пояснил, что «безрассудный захват» активов не только не поможет Киеву укрепить оборону, но лишь затянет конфликт с Москвой.

Союзники также собираются захватить российские активы, чтобы заплатить за оружие, которое их народы устали поставлять Киеву. Подобный шаг окажет лишь минимальную поддержку слабеющей обороне Украины, а также станет прямой атакой на верховенство закона и либеральный демократический порядок Запада, — сказано в материале.

По словам специалиста, самое опасное последствие конфискации активов РФ заключается в том, что западным странам станет «еще труднее закончить войну, которую не следовало начинать». Москва воспользуется незаконным присвоением своей собственности как новым поводом продолжать борьбу до победы, уверен Бэндоу.

По его мнению, Запад должен отложить окончательное решение по поводу статуса активов РФ для начала мирных переговоров с Россией. Таким образом он сможет побудить Кремль согласиться на приемлемый мир, считает аналитик.

Ранее Даг Бэндоу заявлял, что НАТО необходимо устранить опасения России в сфере безопасности в Европе, чтобы ситуация с СВО не повторилась. По его словам, ни риторика, ни действия российских властей не указывают на то, что Москва намерена распространить зону действия спецоперации за пределы Украины.