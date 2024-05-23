Экс-советник Рейгана назвал, что удержит Россию от новой СВО Экс-советник Рейгана Бэндоу: НАТО должна снять опасения России по безопасности

Фото: МО РФ

НАТО необходимо устранить опасения России в сфере безопасности в Европе, чтобы ситуация с СВО не повторилась, заявил бывший помощник президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона Даг Бэндоу. В статье для журнала The American Conservative он обращает внимание, что ни риторика, ни действия российских властей не указывают на то, что Москва намерена распространить зону действия спецоперации за пределы Украины.

Снять опасения России необходимо, чтобы избежать повторения СВО, — пишет он.

Он полагает, что действия Альянса должны быть нацелены на прекращение украинского конфликта путем переговоров. Это, по его мнению, укрепило бы «как континентальную, так и двустороннюю безопасность».

В США тем временем хотят ослабить запрет на удары ВСУ по территории РФ западным оружием. В администрации президента развернулись дебаты по этому поводу. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена в Киев.

В Китае же в четверг, 23 мая, напомнили, что Киев и Москва были близки к заключению соглашения, однако западные страны начали препятствовать достижению мира. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил Великобритании и ее союзников в затягивании украинского кризиса.